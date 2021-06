Inscrivez-vous aux 100 km de Cap 48

Les 100 kms de Cap 48 - Namur Matin - 28/06/2021 Les inscriptions pour les 100 km de Cap 48 c'est parti..... Cette année, le projet financé est la recherche médicale sur la polyarthrite. Ce qu'on vous invite à faire, c'est marcher ou courir, pour les plus téméraires et le faire en 21 jours ! Le traditionnel défi de la RTBF au profit de CAP48 s’ouvre au grand public et prend une tournure digitale. Cette année, il sera donc possible de marcher ou courir séparés mais connectés ! En 21 jours, les participants devront parcourir 100km, en une ou plusieurs fois. Pour cela, ils devront marcher, courir ou réaliser des actions bonus proposées par des personnalités RTBF. Ce sera du 27 septembre au 17 octobre précisément. Et où que vous soyez vous pouvez participer puisque vous accumulez vos kilomètres grâce à l’application "Les 100km de CAP48". Anne-Sophie Charlier vit à Hamois. Elle a a participé l’an dernier au 100 km. Sa fille est atteinte de polyarthrite... Ecoutez là Accumulez vos kilomètres grâce à l’application "Les 100km de CAP48" Condition de participation : récolter 200€/pers via le parrainage en ligne Ambassadeurs : Walid et Daniela Prepeliuc Infos et inscription : www.cap48.be