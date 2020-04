Il reste 4000 sachets d'œufs à écouler

4000 sachets d’œufs à écouler ! - Namur Matin - 07/04/2020 L’ASBL « Les Perce-Neige » de Jambes compte sur la solidarité Le centre, qui existe depuis 40 ans, accueille en journée près de 90 jeunes de 0 à 18 ans présentant un handicap. Sauf en ce moment bien entendu suite aux mesures de confinement à respecter. Chaque année, l’équipe de l’ASBL vous propose son action «les œufs-reux», ses œufs en chocolat à la vente. Et c’est un succès. Nathalie Ramon directrice du centre : « cette année on s’est fixé l’objectif de 12000 sachets. On s’est basé sur nos ventes de l’année dernière. Tout avait bien démarré mi-février. Et puis ici avec le confinement pas mal de personnes nos contactent en nous demandant comment faire pour la vente des œufs, vu les conditions actuelles, c’est plus compliqué. » Et la solution est venue d’une maman : « proposer de verser à ceux qui le souhaitent le montant pour x sachets et de notre côté on ira les livrer au personnel soignant qui travaillent dans les hôpitaux namurois (CHR, Saint-Elisabeth, Saint-Luc Bouge,…). Je trouve que c’est un bel élan de solidarité qui finalement soutient deux belles causes. La nôtre, l’ASBL « Les Perce-Neige » mais aussi le personnel soignant qui apprécie vraiment ce geste de notre part aussi. » Cela représente un bénéfice pour le centre qui finance un gros projet en ce moment, à savoir une nouvelle aile qui est en construction. Vous pouvez y participer en versant sur le compte BE88 7320 4672 3941 (5 euros par sachet de 14 œufs GALLER). En communication : nombre de sachets pour… https://www.lesperceneige.be/page/action-les-oeufs-reux-2020.html