"Il ne faut jurer de rien" spectacle d'été du Théâtre des Galeries

A l'affiche "Il ne faut jurer de rien !"

"Valentin, 25 ans, mène une vie de dandy vouée aux plaisirs et jure qu'il ne se mariera jamais, de peur d'être ... trompé ! Quand son oncle, las de l'entretenir, lui propose de s'unir à Cécile de Mantes, une riche aristocrates, Valentin parie qu'il séduira incognito sa promise.. dans le seul but de prouver qu'il ne doit pas épouser une jeune fille aussi sensible aux avances ..."

Une pièce d'Alfred de Musset, l'une des plus gaies, qui démontre avec grâce et fantaisie qu'en amour du moins, on ne saurait jurer de rien...