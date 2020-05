Il n'est pas trop tard pour participer au Covid-19 challenge - Namur Matin - 08/05/2020 Il n’est pas trop tard pour participer au covid-19 challenge Ce challenge, qui a lieu toute cette semaine et qui prendra fin dimanche à 18h, compte plus de 12 000 participants. Le principe est simple : Vous courez ou marchez 19km pour offrir de la soupe aux personnes dans le besoin. Pas question de performance, ici, c’est la participation qui compte. Et cela doit se faire dans le strict respect des consignes de sécurité. De nombreuses personnalités prennent part à ce challenge du cœur. Parmi elles, la namuroise Nafissatou Thiam, médaillée Olympique. Gilles Goetghebuer, organisateur : « Elle, on peut véritablement lui adresser une dédicace spéciale parce qu’elle est très sollicitée, et elle a malgré tout accepté. Cela montre que l’on peut être une célébrité et faire preuve de générosité. Beaucoup d’anciens sportifs participent également. » Le rappeur belge Roméo Elvis prend part aussi à cette action : « Il a beaucoup de suiveurs sur internet. Quand il poste la nouvelle de sa participation sur Instagram, c’est 1 500 000 personnes qui sont mises au courant. » Pour Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef du magazine ZATOPEK qui fait la part belle à ce rendez-vous, la personnalité hors-norme est arrivée il y a 2 jours : « C'est le Roi Philippe ! Il a payé sa participation pour offrir 100 litres de soupe, on le remercie, c’est un cadeau royal. » Bien entendu, le soutien des personnalités est à saluer, mais c’est votre participation citoyenne, individuelle, qui permet un tel succès. Il n’est pas trop tard pour vous inscrive au covid-19 challenge. Si 19 km vous semble un défi impossible à relever, vous pouvez bien entendu vous inscrire et soutenir l’événement, personne n’ira vérifier si vous avez bel et bien couru ou marché cette distance. Pour ceux qui veulent encore enfiler les baskets sachez qu’il existe une application qui vous permettra de valider l’expérience. Vous serez même récompenser d’une belle médaille virtuelle. Chaque participant au Covid Challenge s’engage à soutenir l’action Robin Food en achetant virtuellement trois litres de soupe à distribuer aux plus démunis. 100% du montant de l’inscription est reversé à Robin Food. Le prix d’inscription 2.65 euros x 3 = 7.95 euros. Retrouvez toutes les infos sur le site du magazine zatopek : https://www.zatopekmagazine.com/je-cours/covid-19km-challenge/ Ecoutez Gilles Goetghebuer