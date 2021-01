"Idées au Gramme" le premier click and collect de la région namuroise - Namur Matin - 18/01/2021 Un magasin fait le pari d'ouvrir en cette période compliquée ... Idées au Gramme, un magasin zéro déchets située à Wepion. L'initiative de deux jeunes femmes, Caroline Demlenne et Elisabeth Martin. Elles ont lancé le premier magasin de produits en vracs et locaux avec un système de "click and collect". On y retrouve de tout, les fruits, légumes, produits laitiers, des cosmétiques aussi.... "Il y a plein de bons produits, comme des biscuits, des bonbons, qui sont faits par des artisans et des producteurs locaux " nous précise Elisabeth Vous souhaitez en savoir plus c'est via le site https://www.ideesaugramme.be/