Ici, c'est Halloween toute l'année!

100 chevaux sur l'herbe - Halloween à Ciney au refuge de 100 chevaux sur l'herbe - 22/10/2019 Vous cherchez encore une idée pour fêter gentiment Halloween avec les enfants? Alors en voici une, pour non seulement faire la fête mais aussi faire une bonne action. A Couvin, 120 équidés attendent votre visite ce dimanche. Tous ont été sauvés d'un tragique destin. Ils profitent à présent d'une belle fin de vie grâce à l'asbl 100 chevaux sur l'herbe. De grands espaces, un calme bucolique, beaucoup de verdure, par mauvais temps une vaste piste couverte et de vastes terrasses : les équidés découvrent un univers totalement différent de l'enfer de certains manèges où ils ont été exploités. Une journée tout spécialement consacrée à Halloween où le refuge est décoré pour la circonstance vous attend ce dimanche dès 11h. Une multitude de fantômes et sorcières hanteront notre domaine pour le plaisir des enfants. Durant toute la journée, vous les rencontrerez dans les vastes installations parmi les 120 chevaux. Grand moment à ne pas rater : Vers 15h30 : Cortège des gentilles sorcières, adorables monstres et drôles de mascottes qui distribueront des bonbons aux enfants. Nombreuses animations : balade en petit train, tombola, concours du costume le plus sympa (n'hésitez pas à venir déguisé), cafeteria, restaurant avec nombreux et délicieux breuvages de sorcières, ... tout pour passer un moment de détente agréable tout en soutenant l'oeuvre et ses pensionnaires. Marc Bellen, responsable du refuge. L'adresse: Chemin du bois de frasnes 52 - 5660 COUVIN http://www.100chevaux.be