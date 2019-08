Hastière vous dévoile ses secrets aquatiques ce dimanche 25 aout ! - Namur Matin - 21/08/2019 Découvrez les secrets aquatiques de Hastière, Waulsort, Freÿr et Moniat pendant une randonnée guidée d’une journée. Le matin, rendez-vous est fixé à Hastière, où le petit-déjeuner accompagnera la découverte du rôle de l’eau dans le village, de la vie fluviale à la brasserie, en passant par les métiers typiques et les objets anciens de la Maison du Patrimoine. Ensuite, une belle promenade le long de cette Meuse majestueuse vous conduira vers le passeur d’eau. Transfert en douceur jusqu’au village de Waulsort. Là, au Waulsortium, l’exposition " Waulsort, Perles de Meuse " vous attend, évoquant le passé touristique de la région. Après la visite, vous vous attablerez au restaurant de la Villa 1900 pour une bonne soupe équitable et roborative. Après cette pause, le parcours se poursuivra à travers les bois vers le Château de Freÿr. Vous y visiterez les jardins avec leurs bassins et ensuite - en exclusivité ! - la source de La Rochette. Puis, les sentiers du Bois de Freÿr vous mèneront à Moniat, le petit hameau abritant les vestiges d’un haut-fourneau du 16ième siècle et d’une entreprise de production de limonades et jus de fruits. Pour clôturer la journée, vous prendrens une collation devant le décor des eaux ruisselantes du Moniat, avant un retour en bus vers le point de départ à Hastière. En pratique Départ à 9 h Distance d'environ 14 kms Prix 35 euros incluant petit déjeuner, lunch et goûter. Réservations obligatoires Isabelle Verjans a pris contact Olivier Gebka, organisateur !