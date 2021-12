Han-sur-Lesse : féerie de Noël au domaine des Grottes de Han

Jusqu’au 9 janvier, la Grotte de Han accueille des visiteurs au cœur de ses plus grandes et plus belles salles. En particulier, la salle du dôme plongée cette année dans l’ambiance féerique de Noël avec des décorations qui la sublime.

Magalie Nicolaï (responsable de la communication) :"Cette salle est déjà très belle en temps normal puisqu’il s’agit de la plus grande salle souterraine de Belgique. Mais il y a un plus avec un immense sapin et de superbes éclairages. On a essayé de plonger le visiteur un maximum dans l’ambiance de Noël. Le voyage souterrain se termine par l’éblouissant spectacle son et lumière intitulé " Origin " qui est situé à 110 mètres sous terre".