Hamois : le Festival des Balades à Thèmes s’invite dans un écrin de verdure

C’est dans le magnifique château de Ry, qui ouvre exceptionnellement ses portes sur la commune de Hamois, qu’à lieu le Festival des Balades à Thèmes.

Il s’agit de balades dont l’une des particularités est de pouvoir être faites à pied, à vélo, en bus ou en tracteur.

De nombreuses balades éclectiques

Julie Riesen (Directrice de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne) : "Les promeneurs vont pouvoir bénéficier de 14 balades avec des thèmes différents comme la balade gourmande, la balade patrimoine et aussi la balade nature. Ces balades sont toutes guidées par des passionnés de la région mais également des guides professionnels qui ont envie de partager leur passion avec les promeneurs et qui font partie de notre nouveau réseau. Nous avons vraiment voulu mettre un focus sur ces passionnés de notre région et qui ont envie de partager cela avec les promeneurs. Il y a également des balades libres dont le principe est de partir et de revenir quand on le désire".

Musique et agapes

Pendant le temps de midi, un groupe musical va faire swinguer les assiettes pendant une petite restauration du terroir et un marché des saveurs qui ont lieu toute la journée.

Animations et balades pour les minouches

Les enfants ne sont pas oubliés lors du Festival des Balades à Thèmes, de nombreuses activités s’offrent à eux pour qu’ils puissent participer pleinement à l’évènement.

"Il y a tout un espace pour les enfants, précise Julie Riesen. Le festival se veut familial donc durant tout l’après-midi, de 12 heures à 18 heures, nous proposons des ateliers pour créer et décorer des galets, il y a également des initiations à la grimpe d’arbres, il y a une tyrolienne, le Patro qui propose une chasse aux trésors et aussi des balades en poneys. Il y a également 5 balades qui sont proposées aux enfants à partir de 5 ans avec des thèmes qui regroupent des énigmes, des Escape Games, de la magie et des contes. Ce sont des petits circuits de 1 à 3 kms".

Pour les inscriptions, il suffit d’arriver une demi-heure avant le début de la promenade et s’inscrire à la balade de son choix.

Toutes les infos via le site www.destinationcondroz.be