Guinguet et Cafonette défigurés - Namur Matin - 18/05/2020 Deux géants de Dinant, victimes de vandales Le local et le lieu de stockage des Géants de Dinant a été vandalisé récemment. La confrérie des Mougneux d’Coûtches et des géants lance un appel à la solidarité pour restaurer ce patrimoine. Benjamin Briot, grand maître de la confrérie : « Quand on et entré dans le local la première fois, c’était assez impressionnant de voir tout remué… On s’est dit d’abord on va tout ranger pour y voir un peu plus clair.» Les bénévoles de l’association ont nettoyé et rangé le local saccagé situé dans le quartier du Mérinos mais leur contribution s’arrête là. Il faut à présent des mains expertes pour réparer les dégâts causés aux emblématiques Guinguet et Cafounette. Benjamin Briot : « Les plus gros dégâts ont été occasionnés à deux de nos 4 géants. Ils ont eu les têtes complètement lacérées, trouées, on pense même que les vandales ont joué au football avec. Les vêtements heureusement ont juste été piétinés, ils ne sont pas déchirés.» La réparation des têtes coûtera énormément pour les maigres ressources de la confrérie. Ce qui tombe on ne peut plus mal en période de confinement. Les géants devaient participer à plusieurs sorties qui nous auraient permis de gagner suffisamment d'argent pour entretenir le matériel mais pas de le refaire complètement comme c'est le cas maintenant: « On va analyser la situation et voir s’il faut réparer ou carrément remplacer les têtes. Nous avons plusieurs possibilités. Pour la réparation, nous pouvons voir avec nos bénévoles mais nous avons aussi reçu des propositions d’aide de personnes dont c’est le métier, de créer des géants. » La confrérie des Mougneux d’Coûtches et des géants lancent un appel à la solidarité, vous pouvez verser votre obole sur le compte des Géants de Dinant: BE06 0015 3647 2522 avec la communication "Pour la réparation des Géants de Dinant"