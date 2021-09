Grottes de Han : visite à l'Han-cienne - Namur Matin - 02/09/2021 Une chouette idée sortie pour ce premier week-end de septembre : direction Han-sur-Lesse et le Domaine des Grottes de Han. mbarquez à bord d'une machine à remonter le temps ! Faites un bond de plus de 100 ans en arrière et visitez la Grotte de Han comme en 1900. Torche à la main, pénétrez dans les entrailles de la terre accompagné de votre guide. Admirez les beautés géologiques de la Grotte à la lueur de votre flambeau et baladez-vous dans des galeries abandonnées du parcours touristique depuis plus de 50 ans. Un circuit inédit parsemé de quelques surprises qui vous plongeront dans l’ambiance 1900… Croisez des personnages de la Belle-Époque, attardez-vous dans la Salle d’Armes pour prendre un verre comme c’était le cas autrefois… Une visite spéciale teintée du passé pour découvrir la Grotte de Han autrement Explication de ce que vous pourrez vivre ce samedi en compagnie de Magali Nicolaï, la responsable communication du Domaine Ce 4 septembre, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30 Tarifs 27 euros Enfants de 6 à 11 ans : 20 euros Réservations obligatoires via le site TICKETSGROTTES