Grand nettoyage de printemps ! Namur en tête des participations !

Ils seront plus de 163000 motivés aujourd'hui et ce week-end pour nettoyer leur quartier. C'est organisé par Be-wapp.

Cette nouvelle édition du Grand Nettoyage de Printemps se déroule dès ce vendredi et durant le week-end. Cette opération Wallonie Plus propre connait un grand succès. Imaginez : ils étaient à peine 10 000 à s'être inscrits il y a 4 ans .. ils sont plus de 160 mille cette année dont 23 000 en province de Namur.

Et c'est donc la capitale Wallonie qui est la plus active avec 184 équipes mises en place... C'est plus qu'à Liège ou Charleroi.

Parmi ces équipes comme chaque année de nombreuses écoles se sont mobilisées. C'est le cas entre autre de l'institut Saint Marie de Jambes...

Où des élèves vont là aussi donner un petit coup de pouce à la propreté de leur environnement direct.

Eugénie Dieudonné est enseignante et était l'invitée de votre émission ce vendredi matin. Elle explique aux micros d'Isabelle Verjans et Serge Othiers comment son école participe à cette grande opération de propreté !