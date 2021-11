Gospel For Life de passage dans le Namurois

Gospel For Life - Namur Matin - 22/11/2021 Gospel For Life fête ses 15 ans ! Si vous ne connaissez pas le principe on vous explique ! Vous prenez des lieux emblématiques du patrimoine wallon et bruxellois, vous y mettez une bonne centaine de choristes volontaires qui ont longuement répété, un chef de chœur incroyable et un invité exceptionnel. Le tout au profit d’une œuvre caritative. Si vous n’avez jamais assisté à un concert de Gospel, c’est le moment de tenter l’expérience. Ce 26 novembre en l'Eglise Notre Dame de Rochefort au profit des sinistrés des inondations et le 18 décembre à l'Abbaye de Maredous. Et c’est un artiste du Gospel reconnu à l’international qui dirige tout ça comme l’explique l’organisateur Cédric Mannoye.