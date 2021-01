Formation gratuite des techniques du jardinage biologique et de permaculture - Namur Matin -... Publié il y a 13 minutes La Ville de Namur propose une formation pratique, de 15 séances de 3h, dispensée les samedis et ouverte aux personnes qui souhaitent apprendre la base des techniques du jardinage biologique et de permaculture. Les participants pourront ainsi créer leur propre potager et ensuite transmettre ces savoirs et pratiques à d’autres personnes intéressées, en tant qu’ambassadeurs et ambassadrices. Cette formation se limitera à un groupe de 15 personnes résidant sur le territoire namurois et ayant accès ou disposant d’un espace de culture. C'est l'ASBL " Pleine Terre " qui s’occupera de vous former. La formation abordera essentiellement les thématiques suivantes : Comment produire ? Les principes de base de la permaculture ; Où produire ? Positionnement idéal du potager par rapport aux éléments environnants, à la topographie du lieu, à la lumière et l’ombre, à l’exposition au vent, au profil du sol, etc. ; Que produire et à quel moment ? Calendrier de semis et récolte d’une sélection de légumes faciles à cultiver et à cuisiner (légumes de garde et à consommer immédiatement) ; En quelle quantité produire ? Quelle part de sa consommation de légumes un ménage peut-il espérer produire, avec quelle surface minimale nécessaire et quel travail hebdomadaire ? Comment transmettre les enseignements de la formation ? Recevez les clés pour devenir ambassadeurs et ambassadrices de la transition. Maryline Hanssens est revenue sur les objectifs de cette formation sur Namur Matin ce vendredi. En pratique : Les cours se donneront les samedis en matinée de mars à novembre 2021 (y compris durant les vacances scolaires) Les cours théoriques et pratiques se donneront dans le centre de Malonne. Le formulaire est disponible sur www.namur.be Pour plus de renseignements : service Eco-Conseil de la Ville de Namur - consommation.durable@ville.namur.be - 0800/935.62 Date limite des candidatures ? Lundi 8 février au plus tard La formation est GRATUITE !