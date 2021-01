Formation axée sur le tourisme chez Loisirs & Vacances

Formation tourisme - Namur Matin - 13/01/2021 L'ASBL Loisirs & Vacances a pour but de valoriser le patrimoine urbanistique, architectural, culturel, naturel et légendaire de la Wallonie : circuits découvertes, guidages costumés, animations. Si vous aimez les métiers liés au tourisme, à la nature, au patrimoine et que vous êtes demandeur d'emploi, Loisirs et Vacances vous propose une formation aux métiers du tourisme dès la mi février et jusqu'à la mi novembre. Muriel Dessoy est responsable de projets pour l'Asbl. Elle nous précise tout d'abord que cette formation est basée sur le tourisme local.. Sachez aussi que des séances d'informations sont prévue ces jeudi 14 janvier à 13 H, lundi 18 à 9 H et le jeudi 21 janvier à 13 H. Loisirs & Vacances ; rue Jean Chot à Olloy-sur-Viroin ivolloy@lilon.be Infos au 0470 23 99 11 ou encore via facebook