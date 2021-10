Foire aux Livres au refuge "100 chevaux sur l'herbe" ce 10 octobre

Foire aux Livres à l'asbl "100 chevaux sur l'herbe" ce 10 octobre - Namur Matin - 08/10/2021 Le refuge "100 chevaux sur l'Herbe" situé dans l'entité de Couvin organise une grande foire aux livres ce dimanche 10 octobre "100 chevaux sur l'Herbe" un refuge qui depuis 2002 héberge et soigne en permanence plus de 120 équidés, la plupart sauvés de l'abattoir ou saisis pour mauvais traitement. Et cette grande foire aux livres organisée ce dimanche après midi est conçue dans le seul but de venir en aide à l'association afin de faire vivre les 125 équidés, les moutons, cochons, chiens, chats .. Marc Beelen est le gestionaire du refuge. Ecoutez le