FIFF : Présélection du Jury Junior 2021 ce samedi au Caméo - Namur Matin - 24/06/2021 Votre enfant est amateur de cinéma ? Il pourrait faire partie du Jury Junior 2021 ! Donnez-lui l'occasion de tenter sa chance ce 26 juin au cinéma Caméo ! Depuis plus de vingt ans, un Jury Junior est mis en place afin de permettre aux jeunes de s’exprimer sur leurs préférences cinématographiques. Le Jury Junior est une des nombreuses activités mises en place par le FIFF (Festival du Film Francophone) dans le cadre de son programme FIFF Campus, programme d’éducation à l’image. Parallèlement aux Jurys Longs métrages, Courts métrages et Emile Cantillon, le FIFF accueille au moment du Festival un jury composé de 7 jeunes âgés de 12 à 13 ans. L'occasion pour les enfants de se frotter au monde du cinéma, de rencontrer des acteurs et des réalisateurs, de développer aussi leur esprit critique... Si vous êtes intéressés il n'est pas trop tard comme nous le confirme Sophie Verhoest Vous pouvez encore vous inscrire via ce site FIFF JUNIORS Rendez vous à 9 h ce samedi au CAMEO