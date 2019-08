C'est la fête des jardins à l'Archéoparc de Rochefort ce 11 aout ! - Namur Matin - 05/08/2019 Dans le cadre de la thématique 2019 " Wallonie terre d’eau ", cette fête sera centrée sur la maitrise de l’eau au sein des jardins et potagers gallo-romains ! Découverte du jardin reconstitué, vitrine vivante des richesses botaniques et des techniques culturales connues de nos ancêtres. Cette fête des jardins, c’est avant tout l’occasion de mettre en avant l’utilisation de l’eau au sein de la villa gallo-romaine de Malagne ! L’eau permet de cultiver, de se nourrir, mais aussi de se déplacer, de se laver, de cuisiner, en résumé, l’eau apparait dans de nombreux domaines du quotidien de nos ancêtres gallo-romains ! De nombreuses animations et activités vous seront proposées, pêche dans la mare, visite des jardins et des thermes, semis de plantes, diffusion d’un documentaire, … un programme riche et divers à ne pas manquer ! Dès 11 H ! Isabelle Verjans à contacté ce matin Alice Leclère, chargée de Communication ...