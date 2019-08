Fête de la tomate et des jardins à Bossières ce 25 aout - Namur Matin - 22/08/2019 Pour la 7eme année consécutive, l'asbl Ekikrok et Le Champ Liberterre organisent la fête de la tomate et des jardins à Bossière ce 25 aout Cette année, c'est la thématique des outils du jardinier et du maraîcher qui sera mise en avant au même titre que la tomate dans sa diversité de forme et de goût.. Pour animer ces sujets, des fabricants d'outils (Outils-Tradition, Terrateck) seront présents ainsi qu'un aiguiseur (Aiguis'art) qui pourra affûter les couteaux et outils des visiteurs. La thématique de la tomate sera abordée sous l'angle particulier de son goût grâce à la présence d'un collectionneur passionné (Jean-Michel Rouffiange, Infos-tomates). Comme chaque année, la biodiversité reste à l'honneur au travers d'autres animations pour petits et grands: balade et cueillette des plantes sauvages comestibles avec les Ânes de François (sur réservation), découverte de la mare, jardin japonais). Un moment de détente musical est programmé pour l'après-midi avec un duo de jazz (Damien Thonnard et Elias Durnez). Sont prévus également un bar, petite restauration, et marché de fruits et légumes tout au long de la journée. Frédérique Dehaye est membre de l'asbl Ekikrok . Il était l'invité d'Isabelle Verjans ce matin ..