Fête de la Route du Fromage ce 15 septembre - Namur Matin - 12/09/2019 20eme Fête de la Route du Fromage dans les villages de Maffe et du Gros-Chêne, dans l'entité d'Havelange ! Cette année encore, de nombreux producteurs de fromages belges seront présents! Un marché du terroir (fromagers et autres produits de bouche) permettra à tout un chacun de se laisser tenter par la dégustation de produits variés et d'entrer en contact direct avec les producteurs. 2 sites vous accueilleront : - la fromagerie "La Fermière de Méan" - la "Fromagerie du Gros-Chêne" Comme chaque année, il sera possible de relier aisément et gratuitement les 2 sites. Certaines routes seront fermées à la circulation pour laisser l'accès aux piétons, cyclistes et tracteurs aménagés spécialement pour l'occasion en navettes... Au programme, de 10h à 18h : > Marchés fromagers, de produits du terroir et artisans > Visite des 2 Fromageries en activité > Animations musicales : fanfares festives, groupe folk, ... > Spectacles de rue > Transports gratuits entre les deux sites > Restauration du terroir et bars à bières spéciales A noter également que des animations pour enfants sont prévues sur les deux sites. Présentations en compagnie de Stéphane Lizin invité de Namur Matin ce vendredi !