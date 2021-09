Festival "Coq en stock" au Théâtre Jardin Passion à Namur - Namur Matin - 22/09/2021 La création théâtrale débarque à Namur cette semaine avec le festival "Coq en stock" Et cela se déroule au Théâtre Jardin Passion. Cinquième édition pour ce festival de jeunes créations et de découvertes. Des spectacles inédits et de styles différents qui sortent tout juste de leur étape de création. C’est l’occasion d’avoir un aperçu de ce qui se crée sur une partie de la scène belge. Le Théâtre vous propose donc des spectacles différents, des repas avant ou après le spectacle, des concerts intimistes après les spectacles dans le foyer du théâtre, des mini prix et du plaisir dans la découverte ! Anne-Catherine Moniotte est chargée de projets au Théâtre Jardin Passion. Elle nous en dit plus