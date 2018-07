Festival "Bièrez-vous" ces 4 et 5 aout à Schaltin (HAMOIS)

Vous y découvrirez 25 brasseries artisanales proposant une large gamme de bières de qualité de tous les goûts (houblonnés, maltés, puissants, torréfiés...) et de toutes les couleurs (blanches, blondes, ambrées, brunes, noires...).



Concert & animations pour tous !



Cette Fête de la Bière n'est pas seulement un lieu destiné à l'univers brassicole... Au-delà de la dégustation de bières artisanales, c'est une occasion pour passer en famille une journée conviviale truffée d'animations ludiques et musicales pour petits et grands.

Ecoutez Thomas Pesesse, organisateur..

Pour plus d'info, c'est notamment via FACEBOOK