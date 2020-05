Faites vous plaisir et aidez les artistes - Namur Matin - 07/05/2020 La Jazz Beer : Une bière solidaire On le sait, les artistes sont touchés en première ligne par la crise liée au coronavirus. Et bien sachez que vous pouvez les soutenir tout en dégustant une bière ! Cette bière c’est la Jazz Beer. Elle a été créée par Pascal Noel qui a installé ses bureaux à Bois de Villers. Pascal Noel est également le président d’ une asbl « solidus-unit » qui vient en aide aux artistes en produisant et en organisant des événements pour les personnes dites en état de « fragilité sociale. » C’est-à-dire par ex pour les personnes de plus de 50 ans au chômage…. Il vend un concept original de concerts de Jazz/Blues mêlés à la dégustation de bières. Pierre Noël s’est allié à la brasserie Belgo Sapiens de Nivelles remettre au goût du jour cette bière qui existe déjà depuis 2006. Concrètement les artistes demandent à leur entourage d’acheter ce breuvage pour pouvoir bénéficier de l’aide. Pour 12 bouteilles vendues, ils touchent 6 euros et 24 bières, 12 euros. Tous les artistes peuvent prétendre à cette aide. Qu’ils soient ou non liés au monde la musique. Si vous souhaitez aider les artistes, rendez-vous sur le site : http://solidus-unit.com/ et faites vos commandes. Votre colis sera livré directement chez vous ! Au mois de juin, un site devrait voir le jour, une sorte de vitrine où l’on pourra choisir sur catalogue l’artiste que l’on souhaite aider ! Retrouvez l’interview de Pascal Noël au micro de Olivier Colle.