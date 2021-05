"Fais ton court"' inscrivez vous au concours proposé par le TEFF, The Extraordinary Film Festival

The Extraordinary Film Festival lance le concours de films « Fais ton court - Namur Matin -... Le TEFF c'est le seul festival international de film autour du handicap en Belgique. Il propose au grand public, aux professionnels et aux personnes concernées une image positive de la personne en situation de handicap, dans ses réalités et ses capacités, loin des clichés. Que vous soyez concernés ou pas par le handicap, professionnel ou amateur, jeune ou moins jeune, seul ou en groupe, ce concours s’adresse à tous. Il s’agit de réaliser un court métrage de 2 minutes avec un smartphone, une tablette, une Go pro ou mini caméra de poche, afin de montrer ce qu’est le handicap pour vous. Soyez créatif, osez l’humour ou la gravité. Ce concours se déroule jusqu’au 31 juillet et est réservé aux résidents de Belgique. Les films sélectionnés seront diffusés lors d’une séance spéciale au Delta de Namur et en ligne, durant le ‘The Extraordinary Film Festival’ qui se déroulera du 10 au 14 novembre prochain. La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de la clôture du festival le dimanche 14 novembre. Luc Boland est le fondateur et directeur artistique du Teff. Il était l'invité de Namur Matin ce mardi