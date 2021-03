Exposition "petit patrimoine local" à Vresse-sur-Semois

Le petit patrimoine local en exposition à Vresse-sur-Semois - Namur Matin - 23/03/2021 Direction le sud de la province de Namur où le Centre touristique et culturel de Vresse-sur-Semois lance sa seconde exposition collective de l'année ! Après une exposition de photographies de belle facture, c’est au tour des peintres de proposer leur vision du petit patrimoine local. Leur travail sera mis à l’honneur du 03 au 18 avril à la " Salle du Terroir " de la Glycine à Vresse-sur-Semois. Elle sera agrémentée, comme ce fut le cas pour l’exposition de photos, par des statues d’artistes locaux. Pas moins d’une cinquantaine de peintres auront le plaisir de vous régaler avec plus de cent tableaux inédits mettant à l’honneur le patrimoine de la région. Cette exposition se tiendra à la Salle du Terroir à partir du samedi 3 avril jusqu’au dimanche 18 (en semaine de 9h-17h – week-end : 10h-17h). Au vu des conditions sanitaires en vigueur, le vernissage habituel ne pourra malheureusement pas se tenir lors du lancement de l’exposition. Maxime LEONARD est le Directeur du Centre Touristique et Culturel de Vresse-Sur-Semois... en attendant les visiteurs peuvent déjà profiter des oeuvres de 3 artistes dans la Galerie de la Glycine, il nous explique.