Exposition "Maison de Famille" au Musée des Arts Décoratifs de Namur - Namur Matin - 12/03/2021 Le musée des Arts Décoratifs de Namur a reouvert ses portes cette semaine, avec son exposition "Maison de Famille" "Maison de famille", c’est le nom de la nouvelle exposition permanente du musée des Arts décoratifs de Namur . Elle vous immerge dans la vie quotidienne d’une famille dans un hôtel particulier au 18e siècle. Chaque moment de la journée y est illustré à travers une scénographie contextuelle et une sélection d’oeuvres récemment restaurées ou plus exposées depuis plus de 7 ans au moins. De nouvelles oeuvre ssont à découvrir, Fabrice Giot nous en parle ... A noter que la semaine prochaine un shooting prestigieux aura lieu. Le musée servira de décor pour celui que l'on surnomme le pâtissier des rois, Michael Lewis Anderson. Pour le public : accueil toutes les ½ h uniquement sur réservation en ligne via www.namur.be/lesbateliers ou par téléphone au 081 24 87 20. Port du masque obligatoire. Entrée gratuite (par le n°3 de la rue Saintraint). Rez-de-chaussée et jardin accessibles aux PMR