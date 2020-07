Exposition "Driing-Driing" au Centre du Rail et de la Pierre à Jemelle

Exposition Driing Driing.. - Namur Matin - 15/07/2020 Une exposition au Centre du Rail et de la Pierre à Jemelle vous propose de découvrir ou redécouvrir l’évolution du téléphone. Pour certains il s’agira de lointains souvenirs, pour les plus jeunes, d’un véritable voyage dans le temps. Mettez un téléphone à cadran entre les mains d’un enfant et demandez-lui de composer un numéro. A tous les coups, c’est la rigolade assurée… le pauvre chérubin ne passera pas le test ! On ne peut pas le blâmer, s’il est bien une machine qui a connu une évolution importante, c’est notre allié le téléphone. L’invention qui allait changer nos vies, on la doit à un italo-américain : Antonio Meucci. Sandrine Bolle est coordinatrice de l'expo au Centre du Rail et de la Pierre. Elle vous dévoilera les plus vielles pièces : "Elles datent de 1900 plus ou moins. Ce sont des téléphones en bois avec des écouteurs et un microphone. Ensuite il y a le téléphone à manivelle. On tournait cette manivelle pour entrer en contact avec les fameuses demoiselles du téléphone. Ces jeunes femmes célibataires, de bonne famille, faisait preuve de discrétion et mettaient en relation les correspondants." Après il y a eu le téléphone à cadran, puis à touche, puis le gsm avec nos fameux smartphones, mais ça, c’est une autre histoire à aller découvrir à Jemelle ! Où : Centre du Rail et de la Pierre 11, Avenue de Ninove 5580 Jemelle Réservation obligatoire Tarif : Adultes : 5€ - Enfants (5-12 ans) : 3.5€ - Enfants de moins de 5 ans : gratuit. - Seniors : 4.5€ http://www.centrerailetpierre.com Exposition accessible jusqu'au 31 octobre, tous les jours sauf le vendredi, de 13h à 17 H