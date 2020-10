Exposition à la Galerie Aarnor : " Owen MUNISAMY, l'aventure du biomorphisme ". - Namur Matin -... La Galerie est située à la rue de la Sauvenière à Spy et elle propose actuellement et jusqu'au 1er novembre "Owen MUNISAMY, l’aventure du biomorphisme ". L'artiste est né à Liège, il a étudié le dessin en Belgique et en Angleterre et est maintenant installé au Canada. Il expose dans ces trois pays… et dans le petit village de Spy. Son dada c'est le biomorphisme, Isabelle Verjans a pris contact avec Denis Javaux, le responsable de la galerie et lui a demandé ce que c'est le biomorphisme?