Expos photos nature dans le Vieux Namur du 24 au 26 septembre - Namur Matin - 21/09/2021 Chaque année à Namur, Aves, le pôle ornithologique de Natagora, organise un grand week-end de la photo nature. L'occasion pour les visiteurs namurois, belges, mais aussi de toute l'Europe de venir admirer les plus belles photos de la nature. Des oeuvres venues des quatre coins du monde. Les expos photos sont présentées au cœur du Vieux Namur, dans les plus beaux bâtiments comme la Cathédrale St Aubain , l'Église Notre-Dame d'Harscamp, la Bourse.....et bien d'autres. De nombreux photographes de renomées internationales exposeront leurs oeuvres durant deux jours. Et les photos du concours "Emotion'Ailes" organisé par Aves-Natagora seront exposées à la Galerie du Beffroi. Cédric Grégoire, est coorganisateur de l'événement. Il nous en dit plus.