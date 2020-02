Evénement numérique à Namur Expo ! - Namur Matin - 06/02/2020 Le SETT - School Education Transformation Technology - c’est aujourd'hui et demain à Namur expo. C’est l’événement belge dédié à l’intégration des nouvelles technologies dans l’enseignement. Entièrement gratuit pour les professionnels de l’éducation, le programme comprend une centaine de conférences, ateliers et cafés-causeries. Hervé Hasquin, organisateur du salon : " Certaines conférences sont données par des orateurs internationaux comme Thierry Karsenti qui est un québécois très reconnu dans le secteur, mais aussi des universitaires belges et des enseignants de terrain. Ils viendront expliquer leur expérience dans leurs classes et finalement dédramatiser le numérique à l’école. Une partie des enseignants n’ose pas utiliser le numérique. Ce n’est pas nécessairement une question d’âge mais bon, il faut l’avouer, si comme moi vous avez des enfants, ils sont nés avec le smartphone et la tablette. Pour eux c’est instinctif, ça l’est peut-être un petit moins pour nous. " Quelques exemples de conférences qui seront données ces 6 et 7 février Utiliser les formats numériques de la presse quotidienne en classe Par Patrick Verniers Président Conseil Supérieur de l’éducation aux médias Conférence le jeudi 6 février à 14h30 Contrôle de la compréhension en classe à l’aide de tablettes Par Sébastien Vankoningsloo Professeur de sciences à l'IETS de Charleroi Atelier le jeudi 6 février à 15.30 Minecraft au service des apprentissages Par Jessica Dejas Institutrice primaire – Ecole fondamentale Congrès Dachsbeck Formatrice EduLAB, TechnofuturTIC Atelier le vendredi 7 février à 14h30 Le numérique au service du plaisir d'apprendre pour les élèves et enseignants Par Jonathan Ponsard Instituteur primaire à l'Ecole de Borlon Atelier le vendredi 7 février à 9h30 Don't worry, use applis ! Par Andrès Marquez Professeur d'espagnol à l'Institut Saint-Henri de Comines Atelier le vendredi 7 février à 13h30 Namur Expo Avenue Sergent Vrithoff, 2 5000 Namur Accès : Namur Expo est facilement accessible en voiture, en transport en commun ou à pied. Parking + navettes gratuites A/R de 8h30 à 17h30 Parking du magasin TRAFIC – Av.Jean Pochet, 1 – 5001 Belgrade