Etudier, cela s'apprend ! - Namur Matin - 09/12/2019 Des conseils pratiques à la vieille du blocus Révisons les bases d’un bon blocus ! Mireille Houart, chercheuse en pédagogie à l'université de Namur était notre invitée ce matin. Le premier conseil qu’elle nous donne est : " d’avoir confiance en soi ". Ensuite " fournir un travail de qualité, c’est-à-dire régulier et continu. " Concernant la méthode d’étude, pas de méthode miracle, ça dépend ! Il faut apprendre à se connaître, tirer profit de ses erreurs et apprendre à s’arrêter face à une difficulté, l’analyser pour réajuster le tir. Le temps de blocus varie en fonction du travail fourni au préalable. L’idéal est faire un planning : faire une liste des tâches et une estimation du temps pour effectuer ce travail. Ce n’est pas simple, la plupart des étudiants sous-estiment le temps dont ils auront besoin. " En février, Un "mook" sera disponible à l’université de Namur, c’est un cours en ligne gratuit ouvert à tous. Il proposera des méthodes de travail efficaces à tous les étudiants. Le livre de Mireille Houart pourra vous aider à y voir plus clair également: Réussir sa première année d’études supérieures Bon blocus à tous les étudiants !