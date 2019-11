salon des métiers de la défense et de la prévention - Et si vous deveniez les héros de demain?... Si vous avez toujours rêver de devenir pompier, policier ou ambulancier et bien ce salon est pour vous! Il est consacré aux métiers de la prévention et de la sécurité et est organisé par la cité des métiers. Que vous soyez étudiant fraîchement diplômé ou dans une reconversion, des professionnels se tiendront à votre disposition. Parmi eux: les pompiers de la zone nage, GS4, le 112, la zone de police de Namur, la Défense,.... On sait que à la police il manque 800 enquêteurs sur 4800, à la PJ et la défense ils cherchent à recruter 2000 personnes. Vincent Maillen, le président de la cité des métiers nous a présenté ce tout premier rendez-vous du genre à Namur dans la matinale de VivaCité Namur