Et c'est parti pour le Festival du Film francophone de Namur ! - Namur Matin - 27/09/2019 C'est ce vendredi 27 septembre que sera donné le coup d'envoi du 34eme Festival International du film francophone de Namur ! Le FIFF présente une programmation de plus de 130 films issus des 4 coins de la Francophonie. Etre glamour et convivialité, exploration de thématique engagées et immersion dans l'envers du décor, cette semaine du cinéma sera rythmée par une foule d'animations, de rencontres, d'exposition et de concerts ouverts à tous ! Film d'ouverte ce vendredi "Chambre 212 de Christophe Honoré, en présence de l'équipe ! La programmation 2019 se veut en effet très féminine. Sur les 12 films en lice pour le Bayard d'Or, 6 ont été réalisés par des femmes ! Parmi les 139 films sélectionnés 57 ont été réalisés par des femmes ! Coup de coeur 2019 : Laetitia Casta. Infos, détails, conseils pratiques via le SITE fiff.be Nicole Gillet est la déléguée générale du FIFF. Elle était l'invitée de Jean-Marc Decerf et Serge Othiers dans VIVA MATIN ce vendredi..