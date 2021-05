Ensemble contre le gaspillage alimentaire - Namur Matin - 03/05/2021 Chaque jour, des milliers de tonnes de nourriture encore consommable sont jetées à la poubelle alors que l’accès aux denrées de base est encore souvent trop cher ou impossible pour une grande partie de la population. La Belgique est un très mauvais élève, avec en moyenne, 345 kilos de nourriture jetés par an et par personne, soit 7 tonnes par minutes. Happy Hours Market, cette jeune start-up a développé une nouvelle forme de réseau de distribution pour éviter que les invendus des supermarchés ne finissent à la poubelle et ainsi, diminuer le gaspillage en vendant ces produits de consommation. Happy Hours Market collecte auprès des distributeurs les produits à l’échéance de leur date de vente. Une partie est vendue à moitié prix aux particuliers via la plateforme web et l’app, l’autre partie (min50%) est livrée tous les jours et gratuitement à des ASBL. Cette nouvelle application pour les invendus des grandes surfaces arrive ce jour à Namur... Elle devrait permettre à certains de faire des économies et de venir en aide aux plus démunis. L' application qui existe déjà à Bruxelles depuis 2 ans. Happy hours Market, c'est 455 tonnes de nourriture sauvée depuis le début de l'activité. Tous les soirs, de 19h30 à 21h, les invendus des magasins de votre quartier sont disponibles à moitié prix sur l’application web et mobile. Dès ce 3 mai, donc c’est la ville de Namur qui bénéficie des avantages de Happy Hours Market. Sous l’impulsion du jeune namurois Valentin Lejeune, Happy Hours Market lance sa première franchise. Avec les premiers magasins de l’enseigne AD Delhaize (Salzinnes), et de l’enseigne Carrefour Market (Vedrin) Valentin développera l’activité sur l’entité de Namur. Côté caritatif, " Une main tendue " (Bomel) sera l’association qui sera livrée avec les invendus du jour pour aider les personnes plus précarisées de la région. Dans notre chartre nous nous engageons à vendre au maximum 50% des denrées récoltées et de faire bénéficier les associations caritatives de minimum 50 % des produits, sachant que la proportion de vente est souvent inférieure. La première franchise est une étape essentielle dans le développement de la marque HHM. Valentin Lejeune était l'invité de Namur Matin ce lundi. Ecoutez le