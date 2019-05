« Enjoy the Pleasure » ce week-end à la Ferme d'Achêne - Namur Matin - 21/05/2019 « Enjoy the Pleasure » 4eme rendez-vous ces vendredi, samedi et dimanche à Achêne ! Un événement qui accueillera gastronomes et épicuriens à la ferme d'Achêne. Vous pourrez partager votre passion de la cuisine avec de grands chefs. Des Accords mets-vins, des rencontres conviviales et des produits de qualité sont au programme de ce rendez-vous gastronomique. Parmi les grands chef Carl et Gregory Gillain, John Maes, ou encore Olivier Bruckner. Roland Swinnen organise cet événement. Il était l'invité d'Isabelle Verjans ce matin.. Sachez également que vous pouvez réserver vos places via le SITE Tarif : 110 euros par adulte; 55 pour les enfants jusqu'à 14 ans