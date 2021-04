En difficulté scolaire ? Profitez des congés pour réviser et rattraper votre retard grâce Echec à Echec

Donnez un coup de boost à vos études ! - Namur Matin - 01/04/2021 On pense aux étudiants qui galèrent en ce moment. Tous ceux qui ont besoin d'un coup de pouce et qui se sentent un peu largué dans leurs études. On pense aussi aux parents qui voudraient bien aider leurs enfants mais qui sont dépassés.... Une solution possible c'est "L'Echec à l'Echec" . L'ASBL organise pendant ces vacances de Pâques des révisions, préparations et rattrapages. Ces cours sont accessibles aux élèves qui se trouvent en situation d’échec scolaire, mais aussi à ceux qui souhaitent seulement une petite révision, un rattrapage scolaire ou une préparation pour la suite de leur cursus. Les ateliers sont proposés dans tous les cours généraux et se déroulent chaque année pendant les vacances de Pâques et au mois d’août dans 70 écoles en Belgique francophone. Armand Gérard est le responsable régional d'Echec à L'échec. Il nous confirme que c'est le moment de donner un coup de boost dans les études..