Eclats de Rire à Namur - Namur Matin - 11/12/2020 A partir de ce vendredi, Namur vous propose d'éclater de rire, une expo photos s'installe dans les rues du centre-ville. D'immenses visages riant aux éclats s'afficheront sur des vitrines, des bâches. Ce sont pas moins de 400 m² qui sont imprimés et collés. Ce travail gigantesque, on le doit à la section photo de l'école de promotion sociale, l'ILfop, qui fête ses 50 ans. Et qui voulait marquer le coup. Ce qui a été possible grâce à un partenariat avec la ville. L’exposition " Eclats de rire " investit le centre-ville à l’occasion du Parcours " Namur en Lumière ". Les premiers " Eclats de rire " jailliront sur les vitrines de l’Hôtel de Ville et d’Ethias, L’exposition se poursuivra dans le centre-ville : jardins du Maïeur, rue de Fer, avenue de la gare, place de l’Ange, place d’Armes et place Maurice Servais. Une expo anniversaire qui va se dévoiler petit à petit comme nous l'a confirmé Valérie Sacchi