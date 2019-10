Echanger vos vêtements, c'est bon pour le climat!

Troc de vêtements - Le troc de vêtements, une façon de protéger notre climat - 18/10/2019 Rendez-vous samedi à la maison des jeunes de Sambreville pour refaire votre garde robe de manière responsable. Les deux organisatrices Oriane Tasiaux et Clémentine Muls vous demandent d'apporter jusqu'à 10 vêtements en bon état. En échange, vous recevrez 10 tickets que vous pourrez à votre tour échanger contre des vêtements. Vous pouvez aussi échanger des accessoires de mode. Des vêtements pour bébé aussi. L'entrée est gratuite. Pour les deux jeunes organisatrices, l'industrie du textile pollue énormément et c'est une manière d'agir concrètement et repenser sa façon de consommer. D'autres projets/actions verront bientôt le jour.Pour le troc de vêtement, c'est organisé ce samedi de 10h à 15 à la maison des jeunes de Sambreville.