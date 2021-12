Durant les congés les enfants et leurs familles sont invités à des lectures d'histoires sur le thème de la nuit....

Durant les congés de Noël et le mois de janvier, les enfants et leurs familles sont invités à des lectures d’histoires sur le thème de la nuit et des doudous…

Pour sa 10ème édition, la Nuit des Bibliothèques s’étend au réseau des bibliothèques des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg. L’objectif : sensibiliser les familles aux bienfaits de la lecture pour les tout-petits via des activités permettant de créer du lien.

Dès le vendredi 17 décembre les enfants sont invités à des lectures d’histoires taillées sur mesure et durant les congés et jusqu’au 26 janvier les enfants et leurs familles pourront participer à des atliers doudou it yourself pour créer les doudous nés de leur imagination et inspirés par les albums découverts.

Lectures en pyjama