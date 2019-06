"Du Cinéma pour les oreilles" une première ce soir à Namur ! - Namur Matin - 26/06/2019 Une activité insolite ce soir au Quai 22 à Namur. Quai 22 - Espace Culturel De L'université De Namur Il s'agit d'écouter des podcast dans une salle de cinéma. S'asseoir confortablement ... et savourer par les oreilles uniquement... Se laisser transporter par le son uniquement... "Écoutes à Quai," c’est facile à résumer ! Retenez simplement que c’est du cinéma pour les oreilles. Un fil rouge par séance, une déclinaison d’histoires, et c’est parti pour une écoute collective dans les fauteuils moelleux du Quai 22. Notre premier rendez-vous se place sous le signe d’une promesse : “Même pas Peur!” Rendez vous ce 26 juin à 18h30 pour une première du genre dans la capitale wallonne Et plus d'info via FACEBOOK Et plus de précisions en compagnie de Flora Six qui était dans Viva Matin ce mercredi