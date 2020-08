Du cinéma pour les enfants !

Chats par-ci, chats pas là ce sont quatre courts métrages qui exposent tour à tour les multiples facettes de ces félins si attachants et pourtant si indépendants.

D’abord du cinéma pour les petits dès ans avec " Chats par-ci, chats par-là ". Ensuite une sortie qui ravivera les souvenirs des parents et qui émerveillera les petits : " Yakari, la grande aventure." Les aventures du petit sioux se retrouvent enfin au cinéma.

Des histoires délirantes pour petits et grands, qui empruntent à l’univers des cartoons et du cinéma burlesque. Des histoires animées avec des chats, car où qu’on aille il y a toujours un chat " par-ci par-là ", pour nous attendrir... et nous faire rire !

Autre sortie, pleine d’émotions et de souvenirs peut-être pour certains parents, celle dédié au petit sioux Yakari et son histoire d’amitié avec Petit-Tonnerre, le mustang réputé indomptable.

Bérangère, animatrice aux Grignoux : " Il y a eu plusieurs séries télé, et si la bd existe depuis 50 ans c’est le premier film au cinéma. Le réalisateur a travaillé en étroite collaboration avec les auteurs. Le résultat c’est un film qui véhicule un message plein d’amitié, le respect de la vie animale. On comprend mieux aussi les origines de Yakari car l’histoire est inspirée de la première bd, Yakari et Grand Aigle. "