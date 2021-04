Diner-spectacle en ligne "Le Cabaret des Amis" - Namur Matin - 23/04/2021 Ce 24 avril, la Ville d’Andenne, Shop in Andenne et " Le Cabaret des Amis " vous proposent d’assister à un dîner-spectacle en ligne, tout en soutenant la culture et l’Horeca, deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire “Le Cabaret des Amis” est une initiative portée par les humoristes du Grand Cactus : Kody, Martin Charlier, Isabelle Hauben, James Deano et Freddy Tougaux. Ils ont décidé de s’associer aux villes et communes wallonnes et bruxelloises ainsi qu’aux restaurateurs locaux pour proposer un diner-spectacle en ligne à découvrir depuis votre salon. Comment participer ? Jusqu’au vendredi 23 avril, commandez votre menu dans un restaurant participant proche de chez vous. Info via le le site CABARET Martin Charlier était l'invité de Namur Matin ce vendredi.. Il nous confirme que le but est de soutenir l'Horeca et la Culture