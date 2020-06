Deux nouvelles zones de baignade en Wallonie. - Namur Matin - 16/06/2020 Deux nouvelles zones de baignade en Wallonie Mouillez le maillot à Pont-à-Lesse et Houyet Elle est bonne ! Vous pouvez désormais également vous baigner à Pont-à-Lesse et Houyet. Ces 2 zones étaient fermées depuis plusieurs années car elle ne répondaient pas aux normes fixées en matière de bactéries. Depuis 4 ans, ce n’est plus le cas, Julie Choutt du contrat de rivière Lesse : « On a été très agréablement surpris puisque les analyses effectuées par la Région Wallonne montre qu’elles sont bonnes. Elle sont ouvertes depuis hier et pour tout cet été. Du moins on l’espère car si des analyses durant la saison balnéaire révèlent des problèmes, elles seront fermées. On croise le doigts pour que cela ne soit pas le cas.» Plusieurs choses entre en compte pour garantir une meilleur qualité d’eau : « Il y a la station d’épuration de Celles qui a été mise en activité, ça permet aux eaux usées de ce village d’être épurées avant d’arriver dans la Lesse. On ferme également l’accès au bétail aux cours d’eau. On informe les agents DNF – département nature et forêt- ainsi que le propriétaire qui mettent en place une clôture. Cela permet d’avoir moins d’excréments dans les eaux. » A cela il faut ajouter qu’en cas d’orage, les stations d’épuration débordent. Quand il pleut, les eaux de pluie se mélangent aux eaux usées. Retrouvez la carte des baignades autorisées http://environnement.wallonie.be/baignade/?method=displayStationsList#/station/map Le site du contrat de Rivière https://www.crlesse.be/baignade