Deux musées namurois se regroupent pour vous parler d'amour... - Namur Matin - 11/02/2021 Deux musées namurois se regroupent pour vous parler d'amour... "Love is in the air" "Love is in the air" C'est le nom de cette collaboration entre le Musée des Arts Anciens et le Musée Rops Le principe c'est d'assister en couple à des visios conférences... et pendant lesquelles vous l'aurez compris.. on parlera d'amour.. Julien De Vos. est le conservateur du musée des arts anciens à Namur... Et l'un des conférenciers de cette initiative... d'où est partie cette idée 081/77 67 55 • info@museerops.be inscriptions obligatoires