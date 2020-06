Deux expositions à découvrir au Fort Saint-Héribert à Wépion - Namur Matin - 10/06/2020 La famille Legros rend hommage aux soldats ce weekend Le fort Saint Héribert c'est une des pièces de la ceinture défensive de Namur qui avait été utilisé par la ville comme décharge pendant des années. Il a été racheté en 2013 par la famille Legros qui depuis le dégage, le rénove et organise des visites. Ce weekend, deux expositions vous attendent ainsi que la visite du fort. Il y a, d’une part, une exposition itinérante organisée par la Province de Namur. Elle couvre la période 40-45 et sera présentée via 16 panneaux didactiques avec textes et images. Vous découvrirez l’exode et les bombardements. Et d’autre part, en parallèle, le Fort exposera différents objets découverts lors de fouilles menées sur le site du Fort Saint-Héribert mais également sur d’autres forts de la position fortifiée de 1940. Des photos de soldats viendront également illustrer cette exposition. Ce fort, c’est bien entendu un lieu de patrimoine à préserver mais c’est également un lieu de mémoire. Françoise Legros, secrétaire de la fondation Emile Legros : « C’est d’ailleurs pour cela que j’ai créé un album photo, le but est de ne pas oublier ces gens-là. Certains historiens estiment que ces soldats ne se sont pas vraiment battus. Seulement dix jours. C’est blessant d’entendre cela car ces hommes n’étaient pas des militaires. C’étaient des citoyens comme vous et moi. Ils ont été réquisitionnés. Alors oui, ils ont combattu 10 ou 11 jours… mais ce n’était pas leur métier ! Ils ont fait ce qu’ils ont pu, avec les moyens du bord. Ils ont sacrifié 5 à 6 ans de leur vie. On ne peut pas les oublier» Pour participer aux visites, vous devez envoyez un mail et réserver vos places via fortsaintheribert@hotmail.com Le site internet : https://www.fortsaintheribert.be/ OUVERT les 13 et 14 juin 2020 de 10h à 17h00.