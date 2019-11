Destins extraordinaires en province de Namur. - Namur Matin - 27/11/2019 Le journaliste Jean-François Pacco fait revivre 82 vies hors du commun Netta Duchâteau, ce nom ne vous dit probablement rien. Pourtant, cette Namuroise a été élue Miss Univers en 1931 à Galveston, au Texas ! Connaissez-vous Félix Héloin, un namurois du 19 ème siècle ? Il a d’abord été conquérir pour Léopold 1er des colonies en Océanie mais cela a été un échec. Il s’est retrouvé conseiller de Maximilien, Empereur du Mexique. Mais là aussi, cela a été un fiasco total puisque Maximilien a été fusillé. La femme de ce dernier, Charlotte, qui était la sœur de Léopold 1er, est devenue folle. On peut dire que cela tient du miracle qu’il soit revenu vivant ensuite en Belgique. Certains ont eu un passé glorieux et ont terminé dans l’oubli et la précarité. C’est le cas, du Baron de Stassart gouverneur de Namur et du Brabant. " Destins extraordinaires en province de Namur " c’est aussi une grande réflexion sur ce qu’est le bonheur ou la gloire. Son auteur, Jean-François Pacco était l'invité de Namur Matin ce mercredi Et sachez que cet ouvrage est paru aux Editions Namuroises et qu'il est en vente au prix de 24 euros . Plus d'infos ICI