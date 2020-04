« Dessine-moi un oiseau » - Namur Matin - 22/04/2020 Un grand concours de dessin pour les enfants de 3 à 14 ans Voilà une idée de plus pour mobiliser les enfants et les sensibiliser à notre environnement. La LRBPO, Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux invite les enfants de 3 à 14 ans à se poser, observer depuis le jardin s’ils ont la chance de bénéficier d’un espace vert les oiseaux, de nos jardins mais pas que… L’enfant peut choisir l’oiseau de son choix. Ludivine Janssens de la LRBPO : « On a déjà reçu 400 dessins depuis le 2 avril, c’est super. Les gens nous remercient de ce concours parce que les enfants s’occupent une demi-journée à observer, se documenter puis ils dessinent leur oiseau. » La période de nidification a commencé depuis un petit mois et cela va durer jusqu’au mois de juillet voire août en fonction des espèces. Peut-être avez-vous la chance d’accueillir un nid dans votre jardin ? Si c’est le cas, Ludivine Janssens rappelle quelques règles très importantes : « si on tombe nez à nez avec un nid, il est important de se retirer directement. Cela peut vraiment déranger les oiseaux. Par ailleurs l’oiseau s’il voit un prédateur, comme l’homme près de son nid, peut l’abandonner. Donc, il faut s’écarter et l’observer de loin. A 4 ou 5 mètres on peut voir les parents couver ou donner à manger à leurs petits. » Pour le concours : Fais une photo de ton dessin et envoie-la par mail à l’adresse mail suivante, avec ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse et le nom de l’oiseau dessiné : concours@protectiondesoiseaux.be Date limite : jeudi 30 avril 2020. Tous les dessins reçus seront exposés sur le site de la Ligue au fur et à mesure de la réception des dessins. La ligue fera au mieux pour récompenser un maximum d’enfants pour leur participation. Toutes les infos sur le concours, avec les détails par catégories et les lots, sont à retrouver en audio sur cette page. Plus d’infos sur la LRBPO sur ce site : www.protectiondesoiseaux.be