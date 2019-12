Dès le 8 janvier, plus d'interdits pour les enfants au cinema ! - Namur Matin - 04/12/2019 En janvier, les enfants auront accès à tous les films, qu’ils soient ou non adaptés à leur âge. C’est une nouvelle réglementation qui entrera en vigueur dès le 8 janvier, tous les films seront " enfants admis ". Il y aura juste une recommandation quant à l’âge. L’objectif serait de laisser le libre arbitre aux parents mais concrètement les enfants pourront se rendre seuls au cinéma et choisir eux-mêmes le film qu’ils souhaitent voir, comme le souligne Vivian Audag, du caméo de Tamines. Pour ce tenancier de cinéma de quartier, il est important de maintenir des garde-fous. Il se souvient de cette maman qui s’est présentée il y a quelques années avec sa fille de 6 ans pour aller voir 50 nuances de Grey. Il est convaincu de l’importance de garder certaines interdictions pour les moins de 14 ans, cela représente une sécurité, et évite de traumatiser certains jeunes. Vivian Audag souligne un autre point interpellant : à partir de maintenant ce seront les distributeurs qui jugeront de l’âge pour le film … ils sont à la fois juge et partie. Ils entreront les informations et c’est un logiciel qui se prononcera sur les recommandations sur l’âge. Vivian était l’invité de Namur Matin ce mercredi