Découvrez "Miss Miaouw" le bar à chats namurois !

Découvrez "Miss Miaouw" le bar à chat namurois ! - Namur Matin - 08/07/2019 "Aimer Namur" c'est un chouette guide touristique sur la ville de Namur. Son auteur, Juliette Gregoire y a regroupé 200 adresse pour boire un verre, manger un morceau ou simplement flaner .. Et aujourd'hui, Juliette, en compagnie d'Isabelle Verjans, nous fait découvrir le Bar à Chat situé rue des Brasseurs ! Chez "Miss Miaouw", c'est un tea room décoré en récup/seconde main qui a cette particularité d'y accueillir des chats. Vous pourrez y déguster des pâtisseries maison, goûter aux boissons originales, comme des freakshake... et tout cela dans une ambiance décontractée et tout en câlinant des boules de poils ! La plupart des félins sont prêtés par l'asbl Poils et Moustaches et sont très sociables ! Détails en compagnie de Juliette ! et pour en savoir plus c'est notamment via FACEBOOK