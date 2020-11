Découvrez les Jardins d'Annevoie en cette belle saison automnale

Découvrez les Jardins d'Annevoie dans leur parure automnale - Namur Matin - 12/11/2020 En ces moments un peu compliqués beaucoup d'activités sont reportées voire annulées. Alors pourquoi ne pas profiter de vos moments libres pour prendre un bon bol d'air automnal ! Les balades en extérieur restent, heureusement, autorisées et on a pu le constater ces derniers jours au vu du nombre de randonneurs aux quatres coins de notre province. L'automne est sans doute l'une des saisons les plus propices pour découvrir notre patrimoine naturel. Ainsi les Jardins d'Annevoie, toujours très prisés, ont-il décidé de jouer les prolongations... "La saison de l'automne est particulièrement jolie pour deux raisons : ce sont des jardins où il y a énormément de charmilles, de tilleuls .. et ces charmilles ont actuellement une couleur magnifique sans compter les arbres qui, eux aussi, sont magnifiques " nous précise Nathalie de Changy. A cela s'ajoute bien évidemement tout le charme de l'eau, les Jardins d'Annevoie étant comme on le sait des Jardins d'Eau. "Ce qui est particulier à cette saison, c'est la reverbération de l'eau. Les rayons du soleil sont plus bas et donc on a un jeu de lumière que l'on n'a pas en été ni au printemps". Alors, profitez des dernières semaines automnales et rendez-vous au coeur des magnifiques Jardins d'Annevoie www.annevoie.be Vous avez jusqu'au 15 novembre